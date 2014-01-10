Обская Жизнь Среда, 04 января 2017

Виталий Серафимов Онлайн-фермер

Я люблю сумасшедших. Я их, конечно, боюсь, но всё равно люблю. Только сумасшедшие и двигают этот мир, а не мы, те, кто вечно три раза отмеряет, а потом лежит на диване и сокрушается, что снова не решился.