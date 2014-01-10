Обская Жизнь Среда, 04 января 2017

11.11.2014 Мэрия Новосибирска выкупит контору Будагова
20.09.2014 Пенсионер построил два мостика в Сузунском районе
30.11.2013 Новосибирский зоопарк

Первый снег

Первый снег в поселке Михайловском Чулымского района Новосибирской области, октябрь 2013 года.

Виталий Серафимов Онлайн-фермер Виталий Серафимов

Я люблю сумасшедших. Я их, конечно, боюсь, но всё равно люблю. Только сумасшедшие и двигают этот мир, а не мы, те, кто вечно три раза отмеряет, а потом лежит на диване и сокрушается, что снова не решился.

Илья Кабанов 10.01.2014

Еще один юбилей Новосибирска

110 лет назад, 10 января 1904 года (28-го декабря 1903 по старому стилю) поселку Ново-Николаевскому был присвоен статус «безуездного города того же наименования».

Илья Кабанов 10.01.2014

Ново-Сибирск

Оказывается, в названии Новосибирска был дефис, доставшийся ему по наследству от Ново-Николаевска

Илья Кабанов 3.01.2014

Первый орден Новосибирской области

80 лет назад, 3 января 1934 года за успехи по организационно хозяйственному укреплению колхозов Западно-Сибирский край с административным центром в Новосибирске был награжден своим первым орденом Ленина.

25.10.2013 Дети Травиных

24.09.2013 Бабушки

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