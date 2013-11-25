Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

Музей Счастья

Новосибирск — город не слишком выставочный, зато у нас есть такие музеи, каких не встретишь в других местах — Музей Солнца, например, а ещё — Музей СССР и Музей Счастья.

Последний появился не так давно и является, наверное, самым необычным среди своих собратьев. На входе в него гостей встречает вывеска «Добро пожаловать в самый счастливый музей России!». Все экспонаты — а их более тысячи — расположены в небольшой комнате. Тамошнее счастье, как гласит другая вывеска, «можно потрогать руками» — и посетители этим пользуются, ведь взять в руки можно тут всё что угодно, от веника, «выметателя проблем», до подковы и многочисленных фигурок с ангелами, слониками и прочими традиционными носителями счастья в разных культурах.

Поначалу основатели музея, Ирина Некрасова и Юрий Дрёмин, и не думали устраивать экспозицию, хранили обменянные у коллекционеров и просто купленные по случаю будущие экспонаты в чемодане, который сам теперь является одним из тех самых экспонатов. Однажды супруги решили, что неплохо было бы показать всё это счастье другим — и теперь музей открыт для всех желающих.

А ещё тут есть карта мира, на которой расписались главы множества государств, даже королева Островов Кука, этим самым демонстрируя, что они выступают за мир во всём мире. Этот экспонат облетел всю Землю, и теперь считается, что он приносит счастье любому путешественнику.

А на прощанье каждый гость может получить по кусочку керамического «счастья» — с инструкцией, что нужно сделать для того, чтобы это счастье стало всамделишным.

У меня, кажется, это получилось.