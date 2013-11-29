Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

МТС покажет новосибирцам памятники архитектуры Колывани, Куйбышева и Сузуна

В рамках проекта «Виртуальная история» МТС покажет новосибирцам памятники архитектуры Колывани, Куйбышева и Сузуна.

Любой желающий сможет увидеть, как выглядели в XIX веке Спасский собор Куйбышева (бывший Каинск), Сузунская церковь в честь Вознесения Господня. Также проект пополнился фотографией, сделанной в 1966 году во время визита генерала Де Голля в новосибирский Академгородок, и экскурсией по Колывани, одному из старейших населенных пунктов Новосибирской области, рассказали в пресс-службе сотового оператора.

Сейчас в базе проекта в Новосибирске более 50 фотографий, посвященных истории города и области. Для удобства иноязычных гостей вся справочно-историческая информация об объектах переведена на английский язык.

Проект МТС реализуется на основе мобильного интернета и бесплатного приложения Historypin, установленного на мобильное устройство на операционных системах iOS, Windows Phone. Приложение автоматически определяет местонахождение пользователя и предлагает ему ознакомиться со старинными фотографиями ближайших к нему исторических объектов и справкой о них или использовать функцию дополненной реальности — навести камеру на здание или улицу, чтобы увидеть архивное изображение поверх современного вида, прозрачность фотографии можно отрегулировать движением пальца по экрану.