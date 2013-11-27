Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

Городская скульптура

Новосибирск цивилизуется. Подтверждение этому — появление всё новых и новых памятников и скульптур на улицах города; по этому показателю мы можем поспорить даже с Пермью, на несколько лет ставшей культурной столицей российской провинции.

О некоторых не так давно установленных скульптурах, к сожалению, не знают даже горожане, но они достойны того, чтобы о них рассказать.

Летом, например, неподалёку от здания Новосибирского государственного университета появилась не совсем обычная скамейка — в виде огромной шпаргалки. На ней по металлу вырезаны лазером математические, физические, химические и ещё бог знает какие формулы; говорят, первые абитуриенты, посидевшие на этой скамейке, сдали экзамены на пятёрки.

О скульптурах мыши, вяжущей нити ДНК, и о памятнике Михаилу Зуеву в том же Академгородке — точнее, его лирическому герою, аспиранту — известно уже многим, а вот каменные дикие животные и мифические персонажи Ключ-Камышенского плато видели не все.

Главным красавцем тамошней россыпи скульптур является лось — придурковатый, немолодой, кажется, даже немного ухмыляющийся. Медведи неподалёку от него привычны и не вызывают, может быть, такого удивления и умиления, но вот грифон, дракон и единорог, спрятанные среди деревьев — это что-то новое для наших улиц и парков.

Жаль, что во всех этих местах мало кто бывает — увидеть эту красоту стоило бы каждому ценителю городской скульптуры.