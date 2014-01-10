Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

Еще один юбилей Новосибирска

110 лет назад, 10 января 1904 года (28-го декабря 1903 по старому стилю) поселку Ново-Николаевскому был присвоен статус «безуездного города того же наименования». (Имперский акт N 747-47 от 28.12.1903).

Согласно пункту 2 настоящего акта Государь Император высочайше повелеть соизволил: «Предоставить министру внутренних дел сделать распоряжение: а) о введении в поселке Ново-Николаевском общественного управления по городскому Положению 1892 г., в упрощенном виде, на основаниях, указанных в приложении к статье 22 сего Положения; б) о производстве оценки недвижимости имуществ в городе, для определения прав владельцев на участие в первоначальном сходе домохозяев через особую избранную владельцами недвижимых имуществ из своей среды оценочную комиссию... Прошу вас предоставить Его Величеству ваши соображения относительно отвода земель городу Ново-Николаевску».

В течение следующего года проходят выборы, город обретает свое правительство (Собрание городских уполномоченных), первого городского старосту (барнаульского купца И.Т. Сурикова), герб и печать.