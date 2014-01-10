Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

Ново-Сибирск

Оказывается, в названии Новосибирска был дефис, доставшийся ему по наследству от Ново-Николаевска.

В декабре 1925 года 1-й съезд Советов Сибири решил вопрос о новом названии города и газета «Советская Сибирь» от 10 декабря 1925 года пишет о переименовании Новониколаевска в Новосибирск. Но официально город назывался Ново-Николаевск, и бюрократичный ВЦИК подошел к вопросу более грамотно, исправив ошибку крестьянского съезда. 12 февраля 1926 года Ново-Николаевск был переименован в Ново-Сибирск. Но, как и в прежнем названии города, дефис в названии Ново-Сибирск не прижился и не использовался.