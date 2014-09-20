Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

Пенсионер построил два мостика в Сузунском районе

Житель села Битки Сузунского района Валерий Зяблицкий по собственной инициативе, используя личные средства и материал, самостоятельно построил два переходных мостика, сообщает газета «Новая жизнь». Мостики сделаны им для удобства битковцев левой части села.

Валерий Георгиевич и его супруга Зоя Васильевна уже на пенсии, но без дела сидеть не могут, цитирует издание сообщение местной администрации. Пенсионеры занимаются благоустройством своей усадьбы и прилегающей территории, а также окашивают берег пруда.