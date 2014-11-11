Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

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Илья Кабанов 11.11.2014

Мэрия Новосибирска выкупит контору Будагова

Мэрия Новосибирска решила выкупить здание конторы одного из основателей города инженера Григория Будагова на улице Большевистская. Дому больше 110 лет, и он постепенно разрушается.

Нежилое здание является памятником архитектуры регионального значения и датируется концом 19 века. Власти планируют изъять участок площадью 0,1 га для организации парка, а историческое здание передать музею Новосибирска.

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Григорий Будагов возглавил строительство железнодорожного моста через Обь в 1893 году, позднее работал помощником начальника строительства среднесибирской железной дороги. Здание его конторы построено в том же 1893 году, то есть дом — ровесник Новосибирска.

Будагов известен тем, что на собственные средства открыл в Новониколаевске бесплатную школу для детей строителей и первую публичную библиотеку, а нынешняя улица Большевистская какое-то время носила его фамилию.

Фотографии: Дмитрий Поповский.

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