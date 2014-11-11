Обская Жизнь Суббота, 24 декабря 2016

Мэрия Новосибирска выкупит контору Будагова

Мэрия Новосибирска решила выкупить здание конторы одного из основателей города инженера Григория Будагова на улице Большевистская. Дому больше 110 лет, и он постепенно разрушается.

Нежилое здание является памятником архитектуры регионального значения и датируется концом 19 века. Власти планируют изъять участок площадью 0,1 га для организации парка, а историческое здание передать музею Новосибирска.

Григорий Будагов возглавил строительство железнодорожного моста через Обь в 1893 году, позднее работал помощником начальника строительства среднесибирской железной дороги. Здание его конторы построено в том же 1893 году, то есть дом — ровесник Новосибирска.

Будагов известен тем, что на собственные средства открыл в Новониколаевске бесплатную школу для детей строителей и первую публичную библиотеку, а нынешняя улица Большевистская какое-то время носила его фамилию.

Фотографии: Дмитрий Поповский.